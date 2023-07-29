Блинкен поговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу со свергнутым мятежниками президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
«Госсекретарь заявил президенту Базуму о неослабевающей поддержке США и подчеркнул важность его дальнейшего руководства Нигером», — приводит сообщение РИА Новости.
По словам Блинкена, Вашингтон продолжит работу над восстановлением конституционного порядка в республике.
Кроме того, госсекретарь пообщался с экс-лидером Нигера Махамаду Иссуфу и выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум удерживается под стражей. Как отметил Блинкен, действия мятежников угрожают годам успешного сотрудничества с США и сотням миллионов долларов поддержки жителей Нигера.
Ранее президент Нигера был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны, объявили общенациональный комендантский час, работу всех учреждений приостановили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозглашен генерал Абдурахман Тчиани, Мохамед Базум удерживается в своей резиденции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru