Блинкен поговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера

«Госсекретарь заявил президенту Базуму о неослабевающей поддержке США и подчеркнул важность его дальнейшего руководства Нигером», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжит работу над восстановлением конституционного порядка в республике.

Кроме того, госсекретарь пообщался с экс-лидером Нигера Махамаду Иссуфу и выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум удерживается под стражей. Как отметил Блинкен, действия мятежников угрожают годам успешного сотрудничества с США и сотням миллионов долларов поддержки жителей Нигера.

Ранее президент Нигера был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны, объявили общенациональный комендантский час, работу всех учреждений приостановили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозглашен генерал Абдурахман Тчиани, Мохамед Базум удерживается в своей резиденции.

