Блинкен: Дверь НАТО открыта для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса. Об этом он сказал по завершении министерской встречи в Брюсселе.

«Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины», - сообщил он.

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Совершенно нереально обсуждать членство Украины в Североатлантическом альянсе в нынешних условиях, сегодня нужно воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом ранее заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующее заявление политик сделал журналистам по итогам второго дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он подчеркнул, что сегодня разумнее всего было бы сосредоточиться на скорейшем окончании конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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