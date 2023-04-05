Блинкен: Дверь НАТО открыта для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса. Об этом он сказал по завершении министерской встречи в Брюсселе.

«Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины», - сообщил он.