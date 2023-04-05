Блинкен: Дверь НАТО открыта для Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса. Об этом он сказал по завершении министерской встречи в Брюсселе.
«Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины», - сообщил он.
Совершенно нереально обсуждать членство Украины в Североатлантическом альянсе в нынешних условиях, сегодня нужно воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом ранее заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Соответствующее заявление политик сделал журналистам по итогам второго дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он подчеркнул, что сегодня разумнее всего было бы сосредоточиться на скорейшем окончании конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
- Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги
- СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
- Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео
- В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
- Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
- Лукашенко прилетел в Москву
- Путин оценил обстановку в новых российских регионах
- Венгрия поддержала китайский мирный план по Украине
- Пригожин наградит вернувшего найденные медали и деньги бойца ЧВК «Вагнер» мальчика из Тульской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru