«Без выкрутасов»: Харрис на посту президента не изменит внешнюю политику США

Ранее Харрис в интервью агентству Associated Press заявила, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы государства с учетом возраста Байдена, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет. Также ряд представителей Республиканской партии США утверждают, что «голосование за Байдена на самом деле будет голосованием за Харрис». Блохин заявил, что если президентом США станет Харрис, внешняя политика Вашингтона не изменится.

«Она такой же системный политик, как и все американские конгрессмены. Взгляды Харрис ничем не отличаются от политики Байдена. Когда Байден шел на первый срок, он рассчитывал подготовить основу для последующей победы Харрис. Очевидно, что во второй срок президентства Байдена не верит никто, возможно, что даже сам Байден», — сказал Блохин.

Собеседник НСН пояснил, почему выбор пал именно на Харрис.

«Демократы любят делать ставку на цветных женщин. Изначально пост вице-президента Байден предлагал бывшей первой леди США Мишель Обаме, но та отказалась, и он нашел ей замену в лице Харрис. Поэтому задача демократов — сделать из Харрис более-менее достойного кандидата, хотя к ней уже накопилось немало претензий: многие ее критикуют, некоторые ее заявления вообще стали мемами. Более того, сейчас модно в англосаксонских странах делать ставки на политиков с индийскими корнями. США заискивают перед Индией, пытаются ее вовлечь в свою орбиту. Аналогичным образом поступает и Великобритания, где пост премьер-министра занимает Риши Сунак — тоже политик с индийским происхождением. Для американских демократов важно, чтобы баллотировалась женщина, цветная и с индийским происхождением», — добавил американист.

В заключение Блохин отметил, что Харрис станет лишь номинальной фигурой на посту президента.

«Править за нее будет весь американский истеблишмент, все глубинное государство. У нее нет никаких трамповских выкрутасов. США пойдут по привычной для них траектории», — подытожил он.

Ранее Байден заявил, что считает себя самым опытным претендентом на роль главы государства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

