Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в желании дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии. С таким заявлением она выступила в интервью испанскому изданию Pais.

При этом никаких деталей и доказательств своего заявления Бербок не привела. По ее словам, ситуация на Украине якобы усилила попытки РФ воздействовать на Молдавию и Грузию. Российская же сторона продолжает настаивать на том, что ситуацию в странах пытается дестабилизировать Вашингтон.

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Россия обеспокоена ситуацией в Грузии и Молдавии, сообщил 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, США пытаются диктовать этим странам, что делать, создавая новые очаги напряжения на российских границах. Грушко отметил, что Вашингтон пытается устроить геополитическое соревнование в этих странах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГрузияМолдавияГермания

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