Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в желании дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии. С таким заявлением она выступила в интервью испанскому изданию Pais.

При этом никаких деталей и доказательств своего заявления Бербок не привела. По ее словам, ситуация на Украине якобы усилила попытки РФ воздействовать на Молдавию и Грузию. Российская же сторона продолжает настаивать на том, что ситуацию в странах пытается дестабилизировать Вашингтон.