Белый дом заявил о продолжении боевых действий на Украине после встречи лидеров РФ и КНР

По его словам, у Вашингтона нет больших ожиданий от переговоров лидеров России и Китая.

Кирби считает, что визит председателя КНР в Москву не приведет к скорому окончания украинского конфликта. Боевые действия продолжатся, полагает представитель администрации Джо Байдена.

Пекин 24 февраля представил план урегулирования конфликта. Он включает прекращение огня, начало переговоров, отмену санкций и другие пункты.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что реализация китайского плана зависит от готовности Украины его выполнять, передает НСН.

