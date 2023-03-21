Белый дом заявил о продолжении боевых действий на Украине после встречи лидеров РФ и КНР
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вряд ли приведут к окончанию конфликта на Украине. Такое мнение высказал представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, у Вашингтона нет больших ожиданий от переговоров лидеров России и Китая.
Кирби считает, что визит председателя КНР в Москву не приведет к скорому окончания украинского конфликта. Боевые действия продолжатся, полагает представитель администрации Джо Байдена.
Пекин 24 февраля представил план урегулирования конфликта. Он включает прекращение огня, начало переговоров, отмену санкций и другие пункты.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что реализация китайского плана зависит от готовности Украины его выполнять, передает НСН.
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