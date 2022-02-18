Белый дом: За последними кибератаками на Украину могла стоять РФ

Белый дом заявил, что за последними кибератаками на Украину могла стоять Россия, передает ТАСС.

Ранее 15 февраля сообщалось, что сайт Министерства обороны Украины, сайт Вооруженных сил Украины, а также сайты Центр Приватбанка и Ощадбанка перестали работать.

По словам заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, Белый дом считает, что власти РФ несут ответственность за атаки на сайты украинских ведомств и организаций.

Она добавила, что США обладают технической информацией, связывающей инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, переданных на украинские адреса и домены.




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ФОТО: flickr/Matt Wade
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