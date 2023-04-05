Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
В Вашингтоне не видят свидетельств поставок Пекином оружия России для последующего применения на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, в США не обнаружили даже признаков движения КНР в этом направлении.
Вместе с тем, Кирби подчеркнул, что американские спецслужбы продолжат наблюдать и отслеживать ситуацию.
По его словам, недавнее заявление посла КНР в ЕС о том, что Китай не поставляет Москве оружие, которое можно было бы затем применить на Украине, обнадеживает.
Ранее посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
- В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
- Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью
- Власти отменили Парад Победы в Белгороде
- Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги
- Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
- СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей
- Спикер палаты представителей США встретился с главой Тайваня
- Белый дом: Вашингтон не одобряет удары Украины за пределами государства
- СМИ: Китай отвергает попытки США возобновить контакты на высоком уровне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru