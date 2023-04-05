Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России

В Вашингтоне не видят свидетельств поставок Пекином оружия России для последующего применения на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, в США не обнаружили даже признаков движения КНР в этом направлении.

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Вместе с тем, Кирби подчеркнул, что американские спецслужбы продолжат наблюдать и отслеживать ситуацию.

По его словам, недавнее заявление посла КНР в ЕС о том, что Китай не поставляет Москве оружие, которое можно было бы затем применить на Украине, обнадеживает.

Ранее посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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