Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России

В Вашингтоне не видят свидетельств поставок Пекином оружия России для последующего применения на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, в США не обнаружили даже признаков движения КНР в этом направлении.