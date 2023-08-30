Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России

По его словам, Вашингтон дал Киеву ясно понять, что не намерен содействовать в этом.

Как отмечается, Кирби уже не первый раз заявляет, что США против ударов по российской территории, но эти удары не прекращаются.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

