Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России
30 августа 202319:57
США по-прежнему не поощряют удары Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон дал Киеву ясно понять, что не намерен содействовать в этом.
Как отмечается, Кирби уже не первый раз заявляет, что США против ударов по российской территории, но эти удары не прекращаются.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru