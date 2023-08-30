Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России

США по-прежнему не поощряют удары Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году

По его словам, Вашингтон дал Киеву ясно понять, что не намерен содействовать в этом.

Как отмечается, Кирби уже не первый раз заявляет, что США против ударов по российской территории, но эти удары не прекращаются.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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