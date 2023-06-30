Белый дом: США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия
Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена подобную информацию не намерены обнародовать.
«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — добавил Кирби.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru