Белый дом: США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия

Он подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена подобную информацию не намерены обнародовать.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — добавил Кирби.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

