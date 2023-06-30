Белый дом: США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия

Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что в администрации президента Джо Байдена подобную информацию не намерены обнародовать.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода», — добавил Кирби.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ПольшаСШАЯдерное ОружиеБелый Дом

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