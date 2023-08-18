Белый дом: США не будут создавать в Азии аналог НАТО

По его словам, сотрудничество между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей – это точно не Североатлантический альянс.

Так Салливан прокомментировал открытие в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде первого саммита лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Ранее стало известно, что Вашингтон, Сеул и Токио расширят обмен данными о «ракетных угрозах» КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

