Белый дом: США мониторят ситуацию в России
США следят за ситуацией в России и планируют проводить консультации с союзниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа.
«Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития», — указал представитель американской администрации.
Как сообщает CNN, президента США Джо Байдена проинформировали о происходящем.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В военном ведомстве опровергли эти заявления, назвав их информационной провокацией. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Генпрокурор Игорь Краснов проинформировал президента Владимира Путина о законности возбуждения дела.
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