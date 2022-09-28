Белый дом: США будут противодействовать вхождению в состав России украинских территорий

Соединенные штаты по линии ООН будут противодействовать вхождению подконтрольных России территорий в её состав. Об этом заявили в администрации американского президента, сообщает ТАСС.

Кроме того, как подчеркнули в Белом доме, США введут дополнительные экономические санкции против РФ.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил ответить на референдумы ужесточением антироссийских санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияООНСШАБелый Дом
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