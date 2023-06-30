Белый дом: Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине

«Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические», - заявил спикер американской администрации.

По его словам, США не меняли диспозицию собственных сил стратегического сдерживания.

В Telegram-канале администрации Киева 30 июня появились сообщения об установке дополнительных приборов для измерения уровня радиации. Накануне на Украине начались учения по отработке действий в случае аварии на Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

