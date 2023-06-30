Белый дом: Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия намерена применять на Украине тактические или стратегические ядерные вооружения. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.
«Мы не видели никаких признаков того, что господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические», - заявил спикер американской администрации.
По его словам, США не меняли диспозицию собственных сил стратегического сдерживания.
В Telegram-канале администрации Киева 30 июня появились сообщения об установке дополнительных приборов для измерения уровня радиации. Накануне на Украине начались учения по отработке действий в случае аварии на Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru