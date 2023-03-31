Белый дом: рекомендации покинуть Россию касаются всех американцев

По его словам, призыв касается всех граждан США вне зависимости от цели их поездки в Россию или рода занятий. РФ - не лучшее место для американцев, считает Кирби.

«Сейчас для американцев не время быть в России», - подчеркнул представитель Белого дома.

С призывом к американцам покинуть РФ как можно скорее накануне выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Госдепа предупредил сограждан об опасности.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным СМИ, корреспондент собирал сведения о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области, передает НСН.

