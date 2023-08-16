Белый дом опроверг дискуссии о территориальных уступках Украины

Информация о дискуссиях о членстве Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России не соответствует действительности. С таким заявлением выступил представитель администрации США Джон Кирби.

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«В этом нет ничего достоверного. Это неверная информация», - приводит его слова РИА Новости.

По словам Кирби, США рассматривают Украину как будущего члена НАТО. Сроков вступления страны в альянс представитель Белого дома не обозначил.

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен накануне заявил, что Украина может стать членом блока, если согласится на территориальные уступки в пользу России. В Киеве эту инициативу отвергли, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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