Белый дом анонсировал новые переговоры Байдена и Путина

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в скором времени проведут новые переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, конкретных дат пока нет.

Предыдущий диалог Байдена и Путина по телефону состоялся в конце минувшего года. Очно лидеры двух стран встречались в июне 2021 года.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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