Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о признании ученых степеней

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Польшей о признании эквивалентности в высшем образовании и ученых степеней. Постановление кабмина республики опубликовано на национальном правовом портале.

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«Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства», —говорится в документе.

Соглашение между Минском и Варшавой было подписано 28 апреля 2005 года, отмечает телеканал «360».

Постановление белорусского правительства вступило в силу со дня принятия, 25 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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