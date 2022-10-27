Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о признании ученых степеней

«Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства», —говорится в документе.

Соглашение между Минском и Варшавой было подписано 28 апреля 2005 года, отмечает телеканал «360».

Постановление белорусского правительства вступило в силу со дня принятия, 25 октября.

