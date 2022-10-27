Белоруссия расторгла соглашение с Польшей о признании ученых степеней
Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Польшей о признании эквивалентности в высшем образовании и ученых степеней. Постановление кабмина республики опубликовано на национальном правовом портале.
«Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства», —говорится в документе.
Соглашение между Минском и Варшавой было подписано 28 апреля 2005 года, отмечает телеканал «360».
Постановление белорусского правительства вступило в силу со дня принятия, 25 октября.
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