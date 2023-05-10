Белоруссия обвинила Польшу в нежелании возобновлять железнодорожное сообщение

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Польша не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с республикой, сообщает ТАСС.

«Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией», - говорится в заявлении ведомства.

Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии. Позже ограничения были сняты, но пассажирские перевозки не возобновились.

В Госпогранкомитете при этом отметили, что официально Польша не уведомляла Белоруссию о причинах отсутствия железнодорожного сообщения.

