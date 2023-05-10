Белоруссия обвинила Польшу в нежелании возобновлять железнодорожное сообщение
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Польша не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с республикой, сообщает ТАСС.
«Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией», - говорится в заявлении ведомства.
Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии. Позже ограничения были сняты, но пассажирские перевозки не возобновились.
В Госпогранкомитете при этом отметили, что официально Польша не уведомляла Белоруссию о причинах отсутствия железнодорожного сообщения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru