Беглов заявил о необходимости навести порядок на мунвыборах в Петербурге

Система работы избирательных комиссий муниципальных образований в Санкт-Петербурге нуждается в реформировании, «иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления», заявил в видеообращении врио губернатора города Александр Беглов.

Градоначальник поддержал действия городской избирательной комиссии, направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

8 сентября в северной столице планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на 5 лет, сообщает ТАСС.

