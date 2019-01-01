Беглов заявил о необходимости навести порядок на мунвыборах в Петербурге
Система работы избирательных комиссий муниципальных образований в Санкт-Петербурге нуждается в реформировании, «иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления», заявил в видеообращении врио губернатора города Александр Беглов.
Градоначальник поддержал действия городской избирательной комиссии, направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.
8 сентября в северной столице планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на 5 лет, сообщает ТАСС.
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