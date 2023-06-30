Беглов назвал причиной конфликта с Пригожиным «грязный бизнес»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «грязный бизнес» причиной конфликта с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «78».
Ведущий отметил, что структуры Пригожина «нападали» на губернатора.
«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — указал Беглов.
По словам губернатора, «грязный бизнес» пытался взять под контроль сферу социального питания, вывоз мусора, строительство метро. Беглов отметил, что специально не реагирует на провокации. По словам главы города, оппоненты сначала «пытаются сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается, создают образ врага».
«Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей. Сделать из мухи слона, а настоящий результат обесценить», — указал Беглов.
В апреле Пригожин направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором раскритиковал работу Беглова, отметив, что петербургский губернатор не решает системные проблемы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, бизнесмен высказал мнение, что правительство Северной столицы дискредитировало себя и подорвало доверие горожан, в связи с чем Пригожин предложил внести изменения в законодательство в части досрочного лишения полномочий высших должностных лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru