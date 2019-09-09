Беглов на выборах главы Санкт-Петербурга сильно обогнал своих конкурентов
После обработки 90,11% протоколов врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сохраняет лидерство на выборах главы города с 64,56% голосов. Об этом говорят данные ЦИК России. Его ближайшие конкуренты серьезно отстают: у Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») - 16,88%, а у Михаила Амосова («Гражданская платформа») - 15,92%.
Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%, передает Ura.ru.
Выборы губернатора Петербурга прошли 8 сентября, серьезных нарушений зафиксировано не было, отмечает РИА ФАН.
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