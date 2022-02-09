Басурин: ДНР ответит украинской стороне, если возникнет угроза гибели населения

По его словам, заявления Украины о том, что она хочет мира, являются ложными. Басурин подчеркнул, что ситуация остается сложной.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

