Басурин: ДНР ответит украинской стороне, если возникнет угроза гибели населения

ДНР ответит украинской стороне, если ВСУ перейдет через «красные линии» и возникнет угроза массовой гибели населения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, заявления Украины о том, что она хочет мира, являются ложными. Басурин подчеркнул, что ситуация остается сложной.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
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