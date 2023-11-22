Бастрыкин предложил прописать в Конституции государственную идеологию

По словам руководителя СК, работу над основным законом государства следует продолжить.

«Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции… мне кажется, это необходимо», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Глава Следкома заявил, что следует сформулировать идеологию и цели российского общества и закрепить это в Конституции. По словам Бастрыкина, не получится «отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правоохранители и спецслужбы должны твердо действовать для защиты Конституции, пишет RT.

