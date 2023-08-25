Балицкий: ВСУ лишены возможности наступать батальонами на Запорожском фронте

Украинские войска могут использовать только небольшие группы для наступления на запорожском направлении, противник лишен возможности пойти в наступление батальонами. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

Балицкий исключил прорыв обороны ВС РФ в Запорожской области

Политик отметил, что в современном конфликте «все просматривается, все прозрачно», и противник не может собрать необходимое количество техники для сильного удара, пишет Ura.ru.

«Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами», — подчеркнул Балицкий.

Как отметил врио губернатора, такие группы — «сладкая добыча» для стрелковых подразделений.

Балицкий также сообщил, что ВСУ пытаются наступать на запорожском направлении с западной техникой, однако российские бойцы сжигают эти машины, а силы противника несут большие потери.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку в районе Работина, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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