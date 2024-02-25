Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию

По его словам, также речь идет о тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента РФ. Это были люди, которых было «не переубедить», которым могла грозить опасность от соседей. «У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли», — указал Балицкий.

Ранее он заявил о продвижении армии России в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

