Балицкий: на Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию
На Украину выдворяли людей, не поддерживающих специальную военную операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, также речь идет о тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента РФ. Это были люди, которых было «не переубедить», которым могла грозить опасность от соседей. «У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли», — указал Балицкий.
Ранее он заявил о продвижении армии России в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru