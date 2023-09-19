Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала
Официальная представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Баку уведомил Москву о начале боевых действий в Нагорном Карабахе за несколько минут, а не заранее, как это было растиражировано рядом СМИ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», - написала дипломат.
Ранее днем оборонное ведомство Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, целью которых является «восстановление конституционного строя».
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что премьер Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на антитеррористическую операцию Азербайджана.
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- Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru