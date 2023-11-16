Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США
Власти Азербайджана отказались от участия во встрече глав азербайджанского и армянского МИД, которую США предложили провести 20 ноября в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
В МИД республики указали на состоявшиеся 15 ноября слушания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, и назвали прозвучавшие на них заявления, ударом по отношениям между Баку и Вашингтоном «в двустороннем и многостороннем форматах».
«Такой односторонний подход США может привести к потери ими роли посредника. В таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе слушаний заявил, что Вашингтон сможет нормализовать отношения с Баку только при условии прогресса в переговорах о мире между Азербайджаном и Арменией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru