Баку: Достигнута договоренность о приостановке операции в Карабахе

Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена 20 сентября в 13:00, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Там уточнили, что «незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику».

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня с 13:00 20 сентября по предложению российских миротворческих сил. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление администрации главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Согласно достигнутым договоренностям, поставленные Азербайджаном вопросы реинтеграции, прав и безопасности армян в Карабахе и обеспечения жизнедеятельности местного населения обсудят на встрече между представителями Баку и армянского населения региона. Первые переговоры пройдут в городе Евлах 21 сентября, передает «Радиоточка НСН».

