Экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси указал, что военные России могут обстрелять американцев или же обвинить в шпионаже в пользу Украины. Наполитано подчеркнул, что подобная ситуация когда-то развернулась во Вьетнаме и предрешила начало катастрофы.

Ранее, в конце января, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщал, что украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику. В Москве на подобную риторику Запада отвечают однозначно – предрекают эскалацию конфликта, сообщает НСН.

