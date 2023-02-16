Байдену указали на катастрофу из-за тайной операции США на Украине

Американский лидер Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая противоречит конституции Соединенных Штатов. Такое заявление сделал экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в статье для Washington Post.

Он отметил, что часть поставленного оборудования Киеву настолько сложное в применении, что военным США приходится лично приезжать и обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Наполитано указал, что тайное присутствие американских военных представляет ряд сложностей: инструкторы одеты в гражданскую одежду, в связи с чем говорить о проведении официальной операции нельзя.

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Экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси указал, что военные России могут обстрелять американцев или же обвинить в шпионаже в пользу Украины. Наполитано подчеркнул, что подобная ситуация когда-то развернулась во Вьетнаме и предрешила начало катастрофы.

Ранее, в конце января, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщал, что украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику. В Москве на подобную риторику Запада отвечают однозначно – предрекают эскалацию конфликта, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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