Байдену продали кесадилью с курицей в Tacos по скидке
Главе Белого дома Джо Байдену продали со скидкой кесадилью с курицей в Tacos в Лос-Анджелесе. Соответствующий видеоролик опубликовала газета New York Post в пятницу, 14 октября.
Во время покупки журналисты спросили у американского президента о бензине по $7 за галлон в Калифорнии. Байден только отмахнулся, отметив, что «так было всегда».
«Отчет по инфляции вышел. Вы видели цены на бензин здесь, в Лос-Анджелесе? Это почти $7 за галлон», — процитировало издание американского лидера.
Ранее на видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть пиджак и поймать очки во время рабочего визита в Кентукки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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