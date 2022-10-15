Байдену продали кесадилью с курицей в Tacos по скидке

Главе Белого дома Джо Байдену продали со скидкой кесадилью с курицей в Tacos в Лос-Анджелесе. Соответствующий видеоролик опубликовала газета New York Post в пятницу, 14 октября.

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Во время покупки журналисты спросили у американского президента о бензине по $7 за галлон в Калифорнии. Байден только отмахнулся, отметив, что «так было всегда».

«Отчет по инфляции вышел. Вы видели цены на бензин здесь, в Лос-Анджелесе? Это почти $7 за галлон», — процитировало издание американского лидера.

Ранее на видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть пиджак и поймать очки во время рабочего визита в Кентукки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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