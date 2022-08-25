Байден заявил Зеленскому, что США продолжат поддерживать Украину
Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о планах продолжать поддержку Украины в конфликте в РФ. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного диалога политиков, передает ТАСС.
Накануне в Пентагоне заявили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru