Байден заявил о планах «подавить» Россию и урегулировать ближневосточный конфликт
Целями возможного второго президентского срока лидера США Джо Байдена станут урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и «подавление» России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS.
Байден напомнил, что ранее заявлял о «переломной точке» в мире. По словам американского президента, он не изменил решения баллотироваться вновь на фоне последних мировых кризисов и проблем в Штатах.
«Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать», — отметил Байден.
Также американский политик высказался о возможности объединения Европы для «подавления» российского президента Владимира Путина «настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», пишет «Свободная пресса».
Ранее 80-летний Байден заявлял о намерении бороться за переизбрание на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru