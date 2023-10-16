Байден заявил о планах «подавить» Россию и урегулировать ближневосточный конфликт

Целями возможного второго президентского срока лидера США Джо Байдена станут урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и «подавление» России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS.

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Байден напомнил, что ранее заявлял о «переломной точке» в мире. По словам американского президента, он не изменил решения баллотироваться вновь на фоне последних мировых кризисов и проблем в Штатах.

«Представьте, если бы мы смогли преуспеть в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать», — отметил Байден.

Также американский политик высказался о возможности объединения Европы для «подавления» российского президента Владимира Путина «настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», пишет «Свободная пресса».

Ранее 80-летний Байден заявлял о намерении бороться за переизбрание на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокРоссияСШАДжо Байден

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