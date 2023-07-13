Байден: затягивание конфликта на Украине не в интересах России
Специальная военная операция России на Украине не будет длиться долго, потому что Москва не сможет вести войну годами. Об этом заявил президент США Джо Байден в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё, передает ТАСС.
Глава Белого дома отметил, что затягивание конфликта не в интересах Кремля.
Говоря о возможности принятия в НАТО Украины, Байден подчеркнул, что принять её в Североатлантический альянс невозможно пока не завершился конфликт.
Он также добавил, что ситуацию на Украине США пытаются разрешить поставками оружия Киеву.
Ранее Байден заявил, что Россия должна перестать атаковать сама себя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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