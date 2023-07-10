Байден запланировал встречи с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО

Президент США Джо Байден собирается встретиться с турецким и украинским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом сообщило издание Politico.

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Подробности предполагаемых встреч американского лидера на высшем уровне не разглашаются. Белый дом пока не обнародовал программу двухсторонних встреч Байдена на саммите Североатлантического альянса.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:СаммитНАТОВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганДжо Байден

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