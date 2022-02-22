Байден во вторник выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
22 февраля 202218:55
Президент США Джо Байден выступит с публичным заявлением по ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает Белый дом.
Выступление главы государства запланировано на 22:00 мск.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила о заморозке газопровода «Северного потока—2».
Накануне президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к нации объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru