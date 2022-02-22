Байден во вторник выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступит с публичным заявлением по ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает Белый дом.

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Выступление главы государства запланировано на 22:00 мск.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила о заморозке газопровода «Северного потока—2».

Накануне президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к нации объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ДонбассДжо Байден
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