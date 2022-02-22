Байден во вторник выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Путин: Минских соглашений больше не существует Совфед дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ за рубежом Президенты РФ и Азербайджана подписали декларацию о союзническом взаимодействии Российский фондовый рынок закрылся ростом Библиотеки Подмосковья проведут более 900 мероприятий по случаю 23 февраля