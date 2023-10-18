Байден: США всегда будут на стороне Израиля
США всегда будут на стороне Израиля. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Как отметил американский лидер, Вашингтон на стороне Тель-Авива в вопросе «защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира».
«Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем», — цитирует Байдена РИА Новости.
Президент США также отметил, что американские власти продолжат работу с Израилем и региональными партнерами, чтобы не допустить «большей трагедии» для мирного населения.
Ранее Байден поддержал версию, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа нанес не Израиль, а «другая команда», пишет RT.
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