Байден: США всегда будут на стороне Израиля

Как отметил американский лидер, Вашингтон на стороне Тель-Авива в вопросе «защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира».

«Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем», — цитирует Байдена РИА Новости.

Президент США также отметил, что американские власти продолжат работу с Израилем и региональными партнерами, чтобы не допустить «большей трагедии» для мирного населения.

Ранее Байден поддержал версию, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа нанес не Израиль, а «другая команда», пишет RT.

