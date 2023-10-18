Байден: США всегда будут на стороне Израиля

США всегда будут на стороне Израиля. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Другая команда»: Байден заявил, что по больнице в Газе ударил не Израиль

Как отметил американский лидер, Вашингтон на стороне Тель-Авива в вопросе «защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира».

«Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем», — цитирует Байдена РИА Новости.

Президент США также отметил, что американские власти продолжат работу с Израилем и региональными партнерами, чтобы не допустить «большей трагедии» для мирного населения.

Ранее Байден поддержал версию, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа нанес не Израиль, а «другая команда», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НетаньяхуИзраильСШАДжо Байден

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