Байден: применение Россией ядерного оружия будет ошибкой

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит «невероятно серьезную» ошибку в случае применения тактического ядерного оружия на территории Украины. Об этом сообщили в РИА Новости.

Таким образом, Байден ответил на вопрос журналистов, видит ли он в предупреждениях России об украинских планах взорвать «грязную бомбу» попытку создать предлог для использования оружия самой.

Президент заявил, что у него нет гарантий, что это «не операция под ложным флагом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует и глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до западных партнёров, которые могут самостоятельно решать - верить в эту угрозу или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



