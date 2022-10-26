Байден: применение Россией ядерного оружия будет ошибкой
Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит «невероятно серьезную» ошибку в случае применения тактического ядерного оружия на территории Украины. Об этом сообщили в РИА Новости.
Таким образом, Байден ответил на вопрос журналистов, видит ли он в предупреждениях России об украинских планах взорвать «грязную бомбу» попытку создать предлог для использования оружия самой.
Президент заявил, что у него нет гарантий, что это «не операция под ложным флагом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует и глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до западных партнёров, которые могут самостоятельно решать - верить в эту угрозу или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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