Байден прервал поездку в Огайо из-за событий в Европе
Президент США Джо Байден прервал свою поездку в штат Огайо.
Американский лидер объяснил свое решение на выступлении в поддержку инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн.
«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать - я не собирался так сразу - в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее президент США заявил, что Россия проводит «операцию под ложным флагом», чтобы иметь «предлог для вмешательства» на Украине, пишет «Свободная пресса».
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