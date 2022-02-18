Байден прервал поездку в Огайо из-за событий в Европе

Президент США Джо Байден прервал свою поездку в штат Огайо.

Байден организует встречу европейских лидеров и НАТО по Украине

Американский лидер объяснил свое решение на выступлении в поддержку инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать - я не собирался так сразу - в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее президент США заявил, что Россия проводит «операцию под ложным флагом», чтобы иметь «предлог для вмешательства» на Украине, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕвропаСШАДжо Байден
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