Байден порекомендовал Пригожину «следить за тем, что он ест»

«Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню»,— заявил Байден.

Американский президент отметил, что не знает о местонахождении Пригожина. Кроме того, Байден отметил, что никому не известно, какое будущее у основателя «Вагнера» в России.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгения Пригожина нет в республике, бизнесмен находится в Санкт-Петербурге, напоминает RT.

