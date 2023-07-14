Байден порекомендовал Пригожину «следить за тем, что он ест»
Президент США Джо Байден пошутил, что на месте основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина следил бы за тем, что ест. Слова американского политика приводит Yahoo News.
«Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню»,— заявил Байден.
Американский президент отметил, что не знает о местонахождении Пригожина. Кроме того, Байден отметил, что никому не известно, какое будущее у основателя «Вагнера» в России.
На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгения Пригожина нет в республике, бизнесмен находится в Санкт-Петербурге, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru