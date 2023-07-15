Байден попытался укусить маленькую девочку на встрече перед отъездом из Финляндии
Президент США Джо Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо во время отъезда из Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо.
«Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден ... попытался поцеловать ее», — отмечается в сюжете.
Fox News указывает, что ребенок пытался избежать контакта с политиком.
Ранее Байден заявил, что Россия для завершения конфликта на Украине должна «прекратить атаки на российскую территорию», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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