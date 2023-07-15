Байден попытался укусить маленькую девочку на встрече перед отъездом из Финляндии

По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо.

«Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден ... попытался поцеловать ее», — отмечается в сюжете.

Fox News указывает, что ребенок пытался избежать контакта с политиком.

Ранее Байден заявил, что Россия для завершения конфликта на Украине должна «прекратить атаки на российскую территорию», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

