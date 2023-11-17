Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном продолжении финансирования работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает Белый дом.
«Президент подписал... закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год», — отмечается в заявлении.
Ранее инициативу одобрили палата представителей и сенат США, напоминает RT.
Законопроект предполагает продолжение финансирования работы ряда программ и ведомств, в том числе по вопросам сельского хозяйства, транспорта и жилья, энергетики, до 19 января следующего года. Финансирование других ведомств и проектов продлят до 2 февраля, отмечает телеканал «360». В документе не планируется выделение средств на поддержку Израилю и Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru