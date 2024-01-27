Байден опозорился, надев каску задом наперед
Президент США Джо Байден на встрече с рабочими надел строительную каску задом наперед. Соответствующее фото опубликовала сенатор Миннесоты Эми Клобушар в соцсети Х.
«Двухпартийный законопроект президента об инфраструктуре: только пиво, никакой пены!» — пошутила законодатель, разместив снимок Байдена с рабочими.
Пользователи отметили, что глава государства неправильно надел головной убор. В комментариях юзеры отметили, что Байден — «покалеченный политик» и, очевидно, не носил каски. Также пользователи призывали перестать публиковать фото «бедного пациента с деменцией».
Ранее Байден оконфузился, перепутав двух глав федеральных министерств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru