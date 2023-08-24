Байден объявил о новых антироссийских санкциях
Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днём независимости и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву необходимую помощь, сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер также объявил, что США вводят новые санкции против России. Он не уточнил подробности, но назвал причину новых ограничений.
«Вводим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», - сказал Байден.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 11 граждан РФ за якобы «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru