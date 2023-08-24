Байден объявил о новых антироссийских санкциях

Американский лидер также объявил, что США вводят новые санкции против России. Он не уточнил подробности, но назвал причину новых ограничений.

«Вводим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», - сказал Байден.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 11 граждан РФ за якобы «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

