Байден обвинил республики Донбасса в нарушении прекращения огня
Президент США Джо Байден обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Об этом американский лидер заявил, выступая с видеообращением на фоне ситуации вокруг Украины.
«На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе», — цитирует Байдена РИА Новости.
Американский президент указал на происходящие в регионе обстрелы, назвав в числе инцидентов атаку на детский сад. При этом Байден заявил, что данные России о том, что объект обстреляли силы Украины, «ложные». Как отметил глава Соединенных Штатов, «все больше и больше дезинформации предоставляется российской общественности».
Ранее Байден провел переговоры по ситуации на Украине с лидерами ряда стран ЕС.
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