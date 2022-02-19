Байден обвинил республики Донбасса в нарушении прекращения огня

«На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский президент указал на происходящие в регионе обстрелы, назвав в числе инцидентов атаку на детский сад. При этом Байден заявил, что данные России о том, что объект обстреляли силы Украины, «ложные». Как отметил глава Соединенных Штатов, «все больше и больше дезинформации предоставляется российской общественности».

Ранее Байден провел переговоры по ситуации на Украине с лидерами ряда стран ЕС.

