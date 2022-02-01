Байден назвал продуктивным разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден назвал продуктивным разговор на прошедшей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Байден отметил, что США продолжают дипломатическое взаимодействие с Украиной.
Ранее 27 января Зеленский сообщил о длительном телефонном разговоре с Байденом. Зеленский поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь и обсудил возможности финансовой поддержки Украины.
В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп назвал разговор Байдена с Зеленским неудачным. Экс-президент США также отметил, что некомпетентная политика Байдена способна вызвать третью мировую войну.
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