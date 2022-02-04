Байден и Шольц обсудят Украину и европейскую безопасность

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля в Вашингтоне экономические отношения, ситуацию на Украине и европейскую безопасность. Об этом говорится в сообщении кабмина ФРГ.

В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»

Кроме того, Шольц и Байден обсудят глобальную борьбу с пандемией коронавируса и климатическую политику.

Ранее член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал Германию не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьПереговорыСШАГермания
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