Байден и Дуда встретились в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда встретил в Варшаве своего американского коллегу Джо Байдена, сообщает CNN.
Лидеры пожали друг другу руки и коротко пообщались, после чего направились в президентский дворец.
В ходе визида Дуда и Байден планируют обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, а также поддержку Украины. Кроме того, в расписании американского лидера значится встреча с главами стран «Бухарестской девятки».
Ранее Джо Байден побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что визит главы Белого дома — «важное проявление поддержки для всех украинцев», пишут «Известия».
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