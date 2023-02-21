Байден и Дуда встретились в Варшаве

Лидеры пожали друг другу руки и коротко пообщались, после чего направились в президентский дворец.

В ходе визида Дуда и Байден планируют обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, а также поддержку Украины. Кроме того, в расписании американского лидера значится встреча с главами стран «Бухарестской девятки».

Ранее Джо Байден побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что визит главы Белого дома — «важное проявление поддержки для всех украинцев», пишут «Известия».

