Байден: ХАМАС должен быть уничтожен

Движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако при этом «нужно, чтобы была палестинская власть». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

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Глава государства утвердительно ответил на вопрос, необходимо ли уничтожить ХАМАС.

«Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий», — указал при этом Байден.

По словам американского лидера, благодаря этому будет создана «независимая нация» рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев из сектора Газа и с западного берега реки Иордан, отмечает телеканал «360».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ИзраильХамасСШАДжо Байден

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