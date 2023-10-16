Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
Движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако при этом «нужно, чтобы была палестинская власть». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
Глава государства утвердительно ответил на вопрос, необходимо ли уничтожить ХАМАС.
«Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий», — указал при этом Байден.
По словам американского лидера, благодаря этому будет создана «независимая нация» рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев из сектора Газа и с западного берега реки Иордан, отмечает телеканал «360».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru