Азербайджан заявил о готовности встретиться с армянами Нагорного Карабаха

Отмечается, что сначала «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе должен быть распущен. Подчеркивается, что антитеррористические меры будут продолжаться дальше, если «незаконные формирования» в Карабахе не сложат оружие.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

