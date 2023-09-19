Азербайджан заявил о готовности встретиться с армянами Нагорного Карабаха
Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отмечается, что сначала «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе должен быть распущен. Подчеркивается, что антитеррористические меры будут продолжаться дальше, если «незаконные формирования» в Карабахе не сложат оружие.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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