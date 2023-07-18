Австрия поддержала план Бразилии по урегулированию на Украине

Нехаммер призвал как можно скорее начать переговоры о завершении конфликта. Австрия поддерживает исходящую от Бразилии инициативу, сказал глава правительства республики.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать похожий на «Большую двадцатку» формат для переговоров по Украине. Также он призвал Запад прекратить поставки оружия Киеву и вернуться к поиску мирного решения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ежедневно ведет переговоры о мире на Украине. По ее словам, поставки оружия не противоречат поиску мирного решения, передает «Радиоточка НСН».

